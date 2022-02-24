РПЦ передала 1 млн рублей на приобретение гумпомощи для эвакуированных с Донбасса

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Синодальный отдел по благотворительности Московского патриархата передал епархии в Ростове-на-Дону 1 млн рублей на приобретение гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев из Донбасса, сообщила в четверг пресс-служба синодального отдела.

"Синодальный отдел по благотворительности передал Ростовской-на-Дону епархии 1 млн рублей на приобретение гуманитарной помощи для переселенцев из Донбасса. На эти средства закуплено самое необходимое на данный момент: вода, крупы, консервы, подсолнечное масло, сахар, соль, чай, продукты быстрого приготовления, влажные салфетки, одноразовая посуда, детские памперсы, лекарства, дезинфицирующие средства, фрукты и канцелярия для детей", - говорится в пресс-релизе.

Продукты питания и товары первой необходимости будут выдавать в пунктах временного размещения, а также в епархиальном центре гуманитарной помощи, в который люди обращаются самостоятельно.

Как напомнили в синодальном отделе, ранее 23 человека, прибывших с Донбасса, при поддержке Церкви разместили в Новочеркасске, 40 человек - в церковном приюте в Шахтинской епархии Донской митрополии, 70 человек - в церковном учреждении Воронежской епархии. Также прихожане размещают вынужденных переселенцев у себя дома. В пунктах временного размещения дежурят священники. Они оказывают духовную помощь людям и уточняют актуальные нужды для организации дальнейшей адресной помощи, сообщили в синодальном отделе.

"В епархиях, куда приезжают беженцы из Донбасса, организуют церковные штабы помощи, установлено дежурство священников в пунктах временного размещения. Священники, добровольцы и сестры милосердия привозят в пункты временного размещения горячее питание, одежду и вещи первой необходимости. В епархиях принимают гуманитарную помощь", - говорится в сообщении.

В частности, в ежедневном режиме работает епархиальный центр гуманитарной помощи в Ростове-на-Дону на Орбитальной улице. Также продукты и необходимые вещи можно передать в любой приход Ростовской епархии. Кроме того, помощь Церкви организована на железнодорожном вокзале Ростова-на-Дону, куда прибывают переселенцы и где ожидают распределения в пункты временного размещения. Социальный отдел епархии ежедневно передает сотрудникам МЧС, дежурящим на вокзале, воду и сухие пайки для эвакуированных из ДНР и ЛНР.