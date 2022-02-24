Чечня готова принять 1 500 эвакуированных жителей Донбасса

ГРОЗНЫЙ, 24 февраля. /ТАСС/. Власти Чечни подготавливают пункты временного размещения на базе детских оздоровительных лагерей и центрах социальной реабилитации для приема 1 500 эвакуированных жителей Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия".

"В регионе готовятся пункты временного размещения на базе учреждений: детский оздоровительный лагерь "Светлячок" в Шалинском районе - 450 человек; детский оздоровительный лагерь "Горный ключ" в Шалинском районе - 500 человек; детский оздоровительный лагерь "Горный Беной" в Ножай-Юртовском районе - 450 человек; центр социальной реабилитации и оздоровления несовершеннолетних в Шелковском районе - 100 человек", - говорится в сообщении.

В регионе готова волонтерская группа для оказания помощи вынужденным переселенцам из Луганской и Донецкой народных республик - она состоит из 152 активистов.

"К работе с беженцами с Донбасса готовы подключиться медики, юристы, психологи, водители автотранспорта, добровольцы "Молодой гвардии Единой России" и общественники. По имеющейся информации, сейчас готовятся локации для базирования пунктов временного размещения беженцев с Донбасса", - приводит пресс-служба слова руководителя регионального исполнительного комитета партии Адлана Динаева.

В регионе создана рабочая группа для организации приема и размещения людей из ЛНР и ДНР. Руководителем является председатель чеченского правительства Муслим Хучиев.