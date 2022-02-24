В связи с транспортной ситуацией на юге России открыта горячая линия

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Оперативный штаб Минтранса создает бесплатную круглосуточную горячую линию по вопросам альтернативных маршрутов на юге страны в связи с временной приостановкой работы ряда аэропортов, сообщила пресс-служба министерства.

"Оперативный штаб Минтранса России по организации работы транспортной отрасли на юге страны создает горячую линию, на которой можно получить информацию о выборе альтернативных маршрутов для передвижения в связи с временной приостановкой работы аэропортов на юге России", - говорится в сообщении.

Номер горячей линии: +7 499 495-00-09.

Россия закрыла ростовское воздушное пространство с 24 февраля по 2 марта в связи с проведение военной операции, временно приостановили работу 11 аэропортов на юге страны. Как сообщил вечером в четверг Минтранс, ситуация во всех аэропортах полностью нормализовалась. Более того, ситуация с автобусными и железнодорожными перевозками также признана Минтрансом стабильной.