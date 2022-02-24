В Москве за призывы к незаконным акциям задержан правозащитник Лев Пономарев

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Правозащитник Лев Пономарев, признанный физлицом, выполняющим функции иностранного агента, сообщил, что его задержали в Москве за призывы к участию в незаконных акциях.

"Я действительно задержан, меня везут в ОВД Строгино по месту моей регистрации, там я не живу, но зарегистрирован там. Два полицейских в гражданском мне сказали, что я задержан в связи с призывами к незаконным акциям", - сказал он в разговоре с ТАСС.

Вечером 24 февраля на Пушкинской площади в центре Москвы прошла несогласованная акция против специальной военной операции. По данным в ГУ МВД России по Москве, за нарушение общественного порядка 600 человек доставлены в территориальные отделы полиции для разбирательства. В отношении них решается вопрос о привлечении к ответственности в соответствии с законодательством.

Ранее в тот же день МВД, СК и прокуратура Москвы предупредили об ответственности за незаконные массовые акции. Отмечалось, что за организацию массовых беспорядков, а также оказание сопротивления представителю власти грозит лишение свободы.

Президент России Владимир Путин 24 февраля утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.