Источник: проживание в отелях Египта застрявших туристов оплатят операторы

КАИР, 24 февраля. /ТАСС/. Все затраты на проживание в отелях туристов, которые по окончании путевок в Египет не смогли или не смогут вылететь из-за закрытия воздушного сообщения в связи с ситуацией на Украине, понесут организовавшие туры компании. Эту информацию подтвердил в четверг ТАСС источник в министерстве туризма и древностей арабской республики.

"Компании, организовавшие поездки туристических групп на египетские курорты, возьмут на себя расходы по их пребыванию до отъезда на родину", - сказал собеседник агентства, отметив, что наибольшее число туристов, которые могут оказаться в такой ситуации, будет среди гостей с Украины, поскольку все рейсы в их страну отменены. Россиян, по его словам, это может затронуть в меньшей степени, так как были закрыты полеты только в несколько городов РФ.

Ранее в четверг министерство туризма и древностей провело специальное совещание с участием представителей других профильных ведомств и туриндустрии. На встрече, в частности, обсуждалась ситуация на курортах с туристами, которые пострадали от закрытия воздушного сообщения. По ее итогам Минтуризма выпустило заявление, в котором заверило, что "все они могут и дальше оставаться в отелях до безопасного возвращения на родину", не уточнив, кто оплатит проживание людей.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

Украина полностью закрыла свое воздушное пространство, до 2 марта приостановлен работа аэропортов ряда российских городов, близких к местам военных действий.