Союз журналистов России прокомментировал запрет вещания российских телеканалов в Польше

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Запрет трансляции ряда российских телеканалов в Польше бьет по свободе журналистики, а также по аудитории этих каналов в целом. Об этом заявил ТАСС секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.

Ранее Национальный совет по телерадиовещанию Польши запретил трансляцию в стране ряда российских телеканалов. Среди них: RT (Russia Today), RT Documentary, "РТР Планета", "Союз", "Россия-24". Исключение из реестра телепрограмм для них означает невозможность вещания в кабельных сетях, на спутниковых и интернет-платформах.

"Данное решение польских властей не имеет ничего общего с действительной позицией, с заботой о собственных гражданах, о польской аудитории, не имеет ничего общего с вопросами защиты свободы СМИ. Это политически конъюнктурные решения, которые бьют не только по свободе журналистики, но и по аудитории российских каналов, которые теперь запрещены в Польше вслед за подобными запретами в странах Балтии", - сказал он.

По словам Шафира, сейчас мы наблюдаем за ситуацией, когда информационное давление применяется против журналистов. "К сожалению, мы наблюдаем за ситуацией, когда риторика о том, что журналистика не должна использоваться в информационных войнах, на практике оборачивается совершенно иным: информационная война, информационное давление применяется против самих журналистов", - подчеркнул он.