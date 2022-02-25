Президент Украины Зеленский встретился с американским режиссером Шоном Пенном в Киеве

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в четверг провел встречу с американским актером и режиссером Шоном Пенном, прибывшим на Украину для съемок фильма о "вторжении" России на Украину. Видео встречи с режиссером украинский лидер опубликовал в сторис в своем аккаунте в Instagram .

Как сообщается на странице офиса президента в Facebook, режиссер прибыл в Киев, чтобы "зафиксировать все происходящие на Украине события".

В ноябре украинское агентство ТСН сообщило о визите Шона Пенна на Украину для съемок документального фильма, в котором могут затрагиваться темы "майдана" и конфликта в Донбассе. Агентство отмечало, что съемки максимально засекречены. Съемочной группе запрещено рассказывать какие-либо подробности, а участников интервью, которые Шон Пенн берет для фильма, просят сохранять конфиденциальность. По данным ТСН, Шон Пенн собирался побывать в зоне вооруженного конфликта в Донбассе, в том числе на передовой. Как сообщили источники агентства, у американского актера была запланирована поездка в Мариуполь - приморский город в Донбассе, находящийся под контролем украинской стороны.

Шон Пенн - обладатель двух премий "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль" за картины "Таинственная река" (Mystic River, 2003) и "Харви Милк" (Milk, 2008), он также является обладателем премии BAFTA, призов Берлинского, Венецианского и Каннского кинофестивалей. Пенн также известен как сторонник левых либеральных взглядов. В октябре 2002 года он подверг критике планы занимавшего тогда пост президента США Джорджа Буша по подготовке вторжения в Ирак, которое произошло в начале следующего года. В октябре 2015 года Шон Пенн взял интервью у крупнейшего мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана по прозвищу Эль Чапо (Коротышка), который тогда скрывался от правосудия. Интервью было напечатано в январе 2016 года в американском журнале Rolling Stone. В том же месяце Эль Чапо был арестован. По данным СМИ, правоохранительные органы смогли установить его местонахождение, в том числе проследив за переговорами об организации интервью, которые вели представители наркобарона, а также за встречей между ним и Пенном.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.