В Москве открыли прием заявок на участие в программе развития стартапов

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Агентство инноваций Москвы открывает прием заявок на участие в третьем наборе программы по поддержке технологичного предпринимательства StartHub.Moscow. Подать заявку можно на сайте до 10 апреля, сообщила в пятницу вице-мэр столицы Наталья Сергунина. Список резидентов, отобранных экспертным советом, опубликуют 24 мая.

"Программа стартует 1 июня, она рассчитана на пять месяцев. 120 компаний-участников ждет интенсивный образовательный курс. Наставники и эксперты расскажут, как развить бизнес и вывести его на новый уровень. По итогам обучения выпускники презентуют свои проекты инвесторам, представителям корпораций и города", - сказала Сергунина, слова которой приводит официальный портал мэра и правительства Москвы.

Резидентам также предоставят доступ к площадке технохаба на "Красном Октябре". Там можно воспользоваться коворкингом, залами для выступлений и провести деловые встречи. Кроме того, предприниматели смогут наладить связи с инвесторами и представителями крупных компаний в рамках бизнес-завтраков и других тематических мероприятий.

Присоединиться к программе, по данным портала, смогут предприниматели с готовым проектом или минимально жизнеспособным продуктом (MVP), а также стартапы, у которых есть и команда, и MVP, но пока нет продаж (стадия pre-seed). Это позволит им найти покупателей и наладить бизнес. К участию приглашают также компании с проектами, где есть команда, продукт и продажи (seed-стадия).

По итогам 2021 года выручка участников двух предыдущих потоков выросла в среднем в три раза. Среди резидентов StartHub.Moscow 111 компаний показали рост выручки, 64 из них - в несколько раз. Участники уже привлекли 970 млн рублей, 10 проектов впервые вышли на зарубежные рынки стран СНГ и других государств. Кроме того, резиденты подписали 20 соглашений о разработке совместных продуктов участниками программы.

Программа StartHub.Moscow реализуется Агентством инноваций Москвы, подведомственным столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития. Агентство объединяет представителей бизнеса, технологические компании и город для создания, тестирования и внедрения инновационных решений в Москве.