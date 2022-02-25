Около 150 тыс. туристов находятся в регионах России с временно закрытыми аэропортами

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Около 150 тыс. туристов, включая 25 тыс. организованных, находятся в российских регионах, где временно приостановлена работа аэропортов. Об этом говорится в сообщении Ростуризма.

"По данным Ростуризма, в регионах России, где временно приостановлена работа аэропортов, находятся около 150 тыс. туристов, включая 25 тыс. организованных туристов. Большая часть туристов находится в Крыму и в Краснодарском крае", - отмечает ведомство.

Туристы, которые отдыхают в регионах с закрытыми аэропортами и должны вернуться домой после 2 марта, продолжают поездки в обычном режиме. Туристы, которые должны были вылететь из таких регионов до 2 марта, могут приобрести билеты на специальные дополнительные поезда, запущенные "Российскими железными дорогами", сказали в Ростуризме.

Кроме того, несколько крупных туроператоров организовали для своих туристов автобусные вывозные рейсы из регионов с закрытыми аэропортами. При этом в таких регионах достаточно гостиниц всех категорий для размещения путешественников, которые по тем или иным причинам пока не могут отправиться домой, отметили в ведомстве.

"Ростуризм обращается к российским отельерам с просьбой идти на встречу туристам и продлевать проживание в гостиницах гостям, которые не могут вылететь из закрытых аэропортов, без повышения стоимости гостиничных услуг, а по возможности - без дополнительной платы. Также просим плотно взаимодействовать с туроператорами и находить взаимоприемлемые решения", - подчеркнули в ведомстве.

О туристах, которые находятся за границей

Также ведомство совместно с Минтрансом РФ формирует перечень туристов, которые не могут вылететь в Россию из-за рубежа.

"Ростуризм с коллегами из Минтранса сейчас формирует перечень туристов, которые не могут вылететь в Россию из-за рубежа в связи с временным закрытием ряда аэропортов. Таким туристам необходимо держать связь с туроператорами и представителями авиакомпаний", - отмечается в сообщении ведомства.

Туристы, которые пока не могут вылететь в Россию, могут обращаться на запущенную Ростуризмом совместно с ОНФ и Фондом Росконгресс горячую линию по телефону: 8 (800) 200-34-11. Линия работает ежедневно с 08:00 до 20:00 мск, звонок бесплатный.

Кроме того, Ростуризм совместно со своим общественным советом запустил на сайте штабтуризм.рф онлайн-форму для приема обращений от туристов, которые не могут выехать из регионов с закрытыми аэропортами или испытывают трудности с возвращением в эти регионы после поездки в другой субъект РФ или за границу, добавили в ведомстве.