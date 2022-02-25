В центре "Фобос" сообщили, что выходные дни в Москве и Подмосковье пройдут без осадков

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Осадки в Москве и Подмосковье в выходные не ожидаются, столбики термометров в субботу покажут 1-3 градуса тепла, в воскресенье температура будет близка к нулевой отметке. Об этом ТАСС сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Сегодня мы ожидаем в столице переменную облачность, без осадков. Максимальная температура в мегаполисе - плюс 2 - плюс 4, по области - от нуля до плюс 5. Ветер южный, 4-9 м в секунду. Атмосферное давление немного понизится и составит 748 мм ртутного столба", - отметил он.

По словам Синенкова, в выходные дни характер погоды существенно не изменится.

"В субботу мы ожидаем переменную облачность, плюс 1 - плюс 3 градуса, без осадков, ветер западный, 3-8 м в секунду. И атмосферное давление - 752 мм. А в воскресенье тоже переменная облачность, без осадков, на 2 градуса прохладнее. Около нуля в дневные часы, ветер северо-западный, северный, 3-8 м в секунду. Атмосферное давление повысится до 763 мм ртутного столба", - сказал собеседник агентства.

Как отметил Синенков, и в начале следующей недели характер погодных условий не изменится. "В дневные часы температура в столичном регионе будет близка к нулевой отметке, а по ночам столбик термометра будет опускаться до значений примерно минус 5 - минус 6 градусов. Ветер будет преобладать северный, северо-западный, слабый. Атмосферное давление повышенное - около 755-760 мм ртутного столба. Такая погода продержится практически до конца следующей недели", - добавил специалист.

Отвечая на вопрос о том, когда в столице растает снег, он предположил, что во второй половине марта можно рассчитывать на появление первых проталин, если сохранится такой характер погоды. "Если говорить о статистике и таком характере погоды, то надо ожидать, что можно рассчитывать на появление первых проталин во второй половине марта - в 20-х числах", - сказал эксперт.