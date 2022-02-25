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Почти у 350 эвакуированных в Россию жителей Донбасса выявили коронавирус

По словам источника ТАСС, из них 157 заразившихся - дети

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Коронавирусная инфекция выявлена у 350 жителей ДНР и ЛНР, прибывших в Россию с 18 февраля. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в медицинских службах.

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"С коронавирусом госпитализированы 347 человек, среди них 157 детей", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что для эвакуированных в Россию организовано тестирование на ковид. В случае положительного теста их госпитализируют в обсерваторы и лечебные учреждения.

Всего, по последним данным, из ДНР и ЛНР с 18 февраля в Россию эвакуировано почти 113 тыс. человек.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Военная операция на Украине
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