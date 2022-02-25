Почти у 350 эвакуированных в Россию жителей Донбасса выявили коронавирус

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Коронавирусная инфекция выявлена у 350 жителей ДНР и ЛНР, прибывших в Россию с 18 февраля. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в медицинских службах.

"С коронавирусом госпитализированы 347 человек, среди них 157 детей", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что для эвакуированных в Россию организовано тестирование на ковид. В случае положительного теста их госпитализируют в обсерваторы и лечебные учреждения.

Всего, по последним данным, из ДНР и ЛНР с 18 февраля в Россию эвакуировано почти 113 тыс. человек.