В школах Забайкалья классным руководителям задержали выплаты на общую сумму 91,3 млн руб.

ЧИТА, 25 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Забайкальского края потребовала от министерства образования и науки региона погасить долг в 91,3 млн рублей перед учителями школ, которым положены выплаты за классное руководство, сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры.

"Прокуратура Забайкальского края провела проверку по публикациям в средствах массовой информации и обращениям граждан о задержке выплаты вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам. Из 154,8 млн рублей муниципальными районами и округами с учетом поэтапного поступления денежных средств освоено лишь 63,5 млн рублей. Частично или полностью не освоены денежные средства в 26 муниципальных образованиях. В связи с этим первый заместитель прокурора Забайкальского края Эдуард Мухаметов внес в министерство образования и науки Забайкальского края представление и потребовал принять конкретные меры к устранению допущенных нарушений", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, соглашение о выделении федеральной субсидии на эти цели было заключено 20 декабря 2021 года, однако аналогичные соглашения между краевыми и районными властями в Забайкалье начали подписывать лишь с начала февраля.