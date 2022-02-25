Чувашия примет порядка 600 эвакуированных жителей Донбасса

21 февраля власти республики сообщили, что ожидают 22 февраля около 300 первых эвакуированных жителей Донбасса. Их планировалось разместить на базе детского санатория "Лесная сказка" в Чувашии. Предполагалось, что основной корпус учреждения примет 100 человек, его подразделения - еще 200 человек. По распоряжению кабинета министров Чувашии в регионе создана рабочая группа по оказанию помощи эвакуированным с Донбасса гражданам.

"Да, мы ожидали [поезд] еще в начале недели, но по каким-то причинам люди пока к нам не прибыли, но мы готовы уже хоть сейчас принять 600 человек. Ровно такое количество межведомственной правительственной комиссией определено для размещения на первом этапе на территории Чувашской Республики, ну и, конечно же, исходя из складывающейся ситуации, мы готовы дальше работать по увеличению количества принимаемых беженцев", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о том, сколько эвакуированных жителей Донбасса готова принять Чувашия, а также когда ожидается первый поезд с ними.

Николаев добавил, что власти республики готовы оказать всю необходимую помощь жителям Донбасса. "Это, прежде всего, размещение, питание, медицинское сопровождение, обеспечение процедуры в рамках миграционного законодательства, организация учебного процесса для детей, ну и ряд других вопросов", - пояснил он.

Глава Чувашии добавил, что предложения о помощи также начали поступать от жителей республики. "Кто-то бытовую технику предлагает, кто-то - продукты питания, я имею в виду, в том числе, крупный бизнес, кто-то предлагает безвозмездно поработать в рамках образовательного процесса. И для того, чтобы всю эту работу скоординировать, на сегодняшний день в Чувашской Республике действует специальный штаб. <…> Работа организована таким образом, что вся информация собирается в одном месте, затем уже после обработки дальше передается в то или иное ведомство для привлечения людей в рамках тех или иных направлений нашей работы", - отметил Николаев.

18 февраля, главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще несколко регионов России сообщили о готовности принять и разместить людей из Донбасса. По поручению президента России Владимира Путина прибывающим в российский регион выплачивают по 10 тыс. рублей.