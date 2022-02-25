Эксперт: около 800 тыс. детей в России имеют инвалидность, проблему нужно решать

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Порядка 800 тыс. детей в России имеют инвалидность, данную проблему нельзя откладывать и нужно решать. Об этом в пятницу сообщил почетный президент Союза педиатров России, главный внештатный педиатр Министерства здравоохранения России Александр Баранов.

"Мне бы хотелось, чтобы мы <...> не откладывали в долгий ящик и наметили те болевые точки, которые существуют в охране здоровья детей, и подумали как эти болевые точки ликвидировать, я прежде всего имею ввиду инвалидность. У нас 800 тыс. детей инвалидов - это очень много. Возникает вопрос у меня лично, детский церебральный паралич у нас в стране встречается в 3-4 раза чаще, чем в странах западной Европы. Разве нельзя подумать над этой проблемой и создать закон, который позволял бы на уровне дородовой диагностики нивелировать эту проблему. Конечно, можно, я считаю это чрезвычайно важно", - сказал он на круглом столе комитета Госдумы по охране здоровья на тему "Совершенствование законодательного регулирования охраны здоровья детей в Российской Федерации".

Директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ Елена Байбарина в свою очередь рассказала, что численность детского населения в России сегодня составляет 3,3 млн человек или почти 21% от всего населения. "По сравнению с 1 января 2020 года численность детского населения увеличилась на 12,6 тыс. человек. Хотелось бы, чтобы было увеличение больше. При этом смертность детей, начиная с 2012 года снизилась на 46%, имеются ввиду дети всех возрастных групп <...>. Конечно, это в первую очередь связано со снижением младенческой смертности", - добавила она.

По словам Байбариной, общая заболеваемость детей в возрасте до 14 лет по сравнению с 2019 годом снизилась на 12%, а детей в возрасте с 15 до 17 лет - на 80%. По данным профилактических осмотров, около 85% детей относятся к первой и второй группам здоровья, то есть не имеют хронических заболеваний, заключила она.