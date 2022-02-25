В Рязанской области заболеваемость ковидом за неделю снизилась почти в 1,5 раза

ТАСС, 25 февраля. Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в Рязанской области с середины февраля, когда в сутки фиксировалось более 1,5 тыс. новых случаев, снизилась примерно в 1,5 раза. Об этом в пятницу на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19, которое транслировалось онлайн, сообщил губернатор Николай Любимов.

"Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в регионе постепенно улучшается. Если на прошлой неделе мы ежесуточно фиксировали в районе 1,5 тыс. новых случаев в день, то сейчас порядка 900. Тем не менее, показатели остаются высокими, и на системе здравоохранения лежит колоссальная нагрузка", - сказал глава региона.

Как сообщил в ходе заседания штаба министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий, сейчас в больницах занято 82% от 1 395 развернутых для больных ковидом коек. На лечении находятся 95 пациентов в тяжелом состоянии.

По данным главного санитарного врача региона Ларисы Сараевой, более половины заболевших в области сегодня - люди старше 50 лет. При этом значительно снизился уровень заболеваемости среди детей, в том числе, благодаря переводу учащихся среднего звена на дистанционное обучение в начале февраля. "Хочу отметить, что у нас очень снизилась заболеваемость среди детей 7-14 лет в связи с введением ограничительных мероприятий в образовательных учреждениях", - сказала Лариса Сараева.

С 31 января в Рязани начали работать пункты бесплатного экспресс-тестирования на ковид, где проведено почти 30 тыс. исследований. 25 февраля открылся Единый центр вакцинации жителей, где можно сделать прививку от ковида без предварительной записи.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Рязанской области зарегистрировано 98 567 случаев заражения ковидом, в том числе 924 за последние сутки. Вылечились 80 566 человек, отмечено 3013 смертельных случаев. Уровень коллективного иммунитета достиг 55,8%.