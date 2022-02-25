В Роспотребнадзоре призвали к более широкому применению родительского контроля в школах

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Родительский контроль как инструмент контроля за питанием детей в образовательных учреждениях показал высокую эффективность, его можно использовать шире и в других областях. Об этом сообщила в пятницу заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина.

"Проблема охраны здоровья детей, она не может решаться вне семьи. И именно родительский контроль как еще один механизм, как еще один инструмент контроля за питанием детей показал свою очень большую эффективность. И мы разработали методические документы, и мы видим, что его можно использовать шире, не только за питанием детей, потому что никто, как родитель не заинтересован, чтобы его дети получали здоровую безопасную качественную пищу", - сказала она на круглом столе комитета Госдумы по охране здоровья на тему "Совершенствование законодательного регулирования охраны здоровья детей в РФ".

По словам Брагиной, также родительский контроль можно осуществлять за условиями обучения детей. Она отметила, что по данным экспертов, к 10-11 классу до 25% подростков страдают различными отклонениями в системе опорно-двигательного аппарата.

"Это та мебель, та расстановка, которая заложена в наших правилах. Здесь родители тоже могли бы этот контроль вместе с нами как часть общественного контроля осуществлять. <...> мы готовы участвовать в этой работе, если будет создана экспертная рабочая группа, мы готовы туда войти. Но мы вот поднимаем еще проблему законодательного дорегулирования родительского контроля и возможного внесения изменений в ряд законов, которые сейчас, может, не совсем четко определяют права и возможности родителей в этом контроле", - добавила Брагина.