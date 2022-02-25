Путин наградил Камилу Валиеву орденом Дружбы в числе других победителей Олимпиады в Пекине

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении российских спортсменов, ставших победителями и призерами Олимпиады в Пекине. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

"За высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на XXIV Олимпийских зимних играх 2022 года в городе Пекине" глава государства отметил многих отечественных спортсменов.

Среди них лыжник Александр Большунов, который завоевал три золотые, одну серебряную и одну бронзовую награду. Он награжден орденом Александра Невского. Ордена Дружбы удостоена фигуристка Камила Валиева, которая стала олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях.