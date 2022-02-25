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СМИ: Финляндия не будет отправлять участника на "Евровидение", если на конкурс приедет РФ

Yle также призывает Европейский вещательный союз полностью исключить РФ из числа участников конкурса

ХЕЛЬСИНКИ, 25 февраля. /ТАСС/. Финляндия не будет отправлять участника на международный песенный конкурс "Евровидение" в этом году, если в нем будет принимать участие представитель от России. Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении на сайте телекомпании Yle, которая проводит национальный отбор на конкурс.

"Yle не будет отправлять участника на "Евровидение", если в конкурсе будет участвовать Россия. Yle призывает Европейский вещательный союз (EBU) полностью исключить РФ из [числа участников] "Евровидения", которое состоится в Турине в мае", - говорится в сообщении.

"Нападение России на Украину противоречит всем тем ценностям, которые представляют "Юле" и другие европейские телерадиокомпании", - указали там.

Участник "Евровидения" от Финляндии определится в конце этой недели.

Конкурс "Евровидение-2022" в этом году пройдет в Турине после победы в прошлом году итальянской группы Maneskin. Первый и второй полуфиналы состоятся 10 и 12 мая, а финал - 14 мая.

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ФинляндияРоссияВоенная операция на Украине
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