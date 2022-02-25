На Первом канале опровергли информацию об увольнении телеведущего Ивана Урганта

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Первый канал опроверг информацию о возможном расторжении контракта с телеведущим Иваном Ургантом. Исчезновение программы "Вечерний Ургант" из сетки вещания телеканала связано с общественно-политической ситуацией, сообщили в пресс-службе телеканала в пятницу.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что руководство Первого канала может расторгнуть контракт с телеведущим Иваном Ургантом "после острой реакции общества на его высказывание против специальной военной операции России в защиту жителей ДНР и ЛНР".

"Программа "Вечерний Ургант" в прошедшие дни не планировалась на канале в связи с выходными днями, что было изначально заявлено а сетке. Текущая переверстка связана с важными общественно-политическими событиями. Иван Ургант, безусловно, продолжает работу на канале", - сообщили в пресс-службе.