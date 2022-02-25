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"Азимут" отменил еще 32 рейса в связи с закрытием воздушного пространства

Авиакомпания выполняет обмен авиабилетов и возврат стоимости в порядке очередности поступления запросов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания "Азимут" в пятницу отменила еще 32 рейса в связи с временным закрытием воздушного пространства. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Ранее "Азимут" сообщал об отмене 50 рейсов в связи с введенным режимом использования воздушного пространства.

"Авиакомпания "Азимут" сообщает об отмене ряда рейсов 25 февраля 2022 года в связи с временным закрытием для полетов воздушного пространства юга РФ", - говорится в сообщении.

Полный список содержит 32 направления, он опубликован на сайте перевозчика. Авиакомпания выполняет обмен авиабилетов и возврат стоимости в порядке очередности поступления запросов.

Росавиация в четверг сообщила, что в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине работа аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Орле, Курске, Воронеже и Симферополе приостановлена. В агентстве попросили пассажиров ближайших рейсов в эти города не приезжать в аэропорты.

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