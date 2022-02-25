Проблему очереди на жилье детей-сирот в Башкирии решат до 2025 года

УФА, 25 февраля. /ТАСС/. Финансирование программы предоставления жилья детям-сиротам увеличили в Башкирии, ежегодно из бюджета региона на эти цели будет выделяться 1,2 млрд рублей. Это позволит ликвидировать очередь до 2025 года, в которой состоит более 7 тыс. человек, сообщила пресс-служба министерства строительства и архитектуры республики в пятницу.

"Общий объем финансового обеспечения реализации программы с 2022 по 2024 годы составляет 5,5 млрд рублей. Из них ежегодно субъектом предусмотрено выделение средств в размере 1,2 млрд рублей, 269 млн рублей будет направлено из федерального бюджета", - говорится в сообщении.

В регионе утверждена программа ликвидации до 2025 года накопившейся задолженности по обеспечению жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. "Всего в Башкортостане в списке детей-сирот состоит более 7 тыс. человек, из них 4,2 тыс. детей, - у которых уже наступило право на получение жилья. В 2020 году 805 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица из их числа были обеспечены жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений. В 2021 году в рамках средств, предусмотренных бюджетом Республики Башкортостан, обеспечено 762 ребенка", - отметили в пресс-службе.

В 2021 году на эти цели направили 953 млн рублей.