В Крыму отменят систему QR-кодов в торговых центрах и самоизоляцию для пожилых

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Крыма отменят с 28 февраля систему QR-кодов в торговых центрах и самоизоляцию для пожилых, сообщил в пятницу в своем телеграм-канале глава республики Сергей Аксенов.

"В связи с улучшением эпидемиологической ситуации с 28 февраля планируется смягчение ряда ограничительных мер, которые связаны с распространением коронавирусной инфекции. В частности, будет отменена система QR-кодов для посещения торговых центров. С этой же даты отменяются режим самоизоляции для граждан 60+ и пациентов с хроническими заболеваниями, а также рекомендации по организации удаленной работы", - написал Аксенов.

Также он сообщил, что с 11 марта возобновится плановая амбулаторная медицинская помощь, диспансеризация и проведение профосмотров. "Дано поручение внести соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности", - написал Аксенов.

По данным Роспотребнадзора, за сутки на территории Крыма зарегистрировано 872 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявили 158 468 положительных на коронавирус. За истекшие сутки госпитализировали 115 пациентов, за все время на стационарном лечении находился 55 401 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 996, выздоровевших за весь период - 144 443.