Суды Петербурга рассмотрели первые дела участников митинга против спецоперации на Украине

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Районные суды Санкт-Петербурга рассмотрели первые материалы об административных правонарушениях в отношении участников несанкционированного митинга против военной операции на Украине, который состоялся в четверг вечером на Невском проспекте. Четыре правонарушителя получили арест на срок от пяти до 10 суток, еще десяти выписали штрафы, сообщила в пятницу объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел два материала по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ "Нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга", каждому правонарушителю назначен арест сроком на пять суток. Красносельский районный суд назначил семи правонарушителям штраф в размере 10 тыс. рублей, трем - в размере 15 тыс. рублей; арест на 10 суток получили два человека", - сообщили журналистам.

Всего сообщалось о поступлении 184 материалов в 11 судов города из 22. При этом Приморский районный суд вернул составителям 14 протоколов из 19, а Невский суд - все 12 поступивших материалов "для устранения недостатков".

Сама несанкционированная акция прошла 24 февраля вечером у Гостиного двора на Невском проспекте. Митинг начался около 18:00 мск и завершился примерно в 22:30 мск. По подсчетам корреспондента ТАСС, находившегося на месте события, полиция задержала не менее 200 человек. Официальными данными МВД о количестве задержанных ТАСС не располагает.

В соответствии с постановлением городских властей о противодействии распространению коронавируса в Петербурге запрещено проведение спортивных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и прочих мероприятий численностью более 20 человек, за исключением согласованных с профильными комитетами. По данным полиции, публичных мероприятий у Гостиного двора на 24 февраля согласовано не было.