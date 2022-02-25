В Петербурге более 20 новых станций метрополитена откроются к 2030 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Развитие метрополитена Петербурга значительно ускорится, к 2030 году планируется появление 21 новой станции, а длина эксплуатируемых путей составит почти 160 км. Об этом в пятницу рассказал на круглом столе, посвященном реформированию транспортной отрасли города, председатель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Левакин.

"Всего к 2030 году, согласно обновленной схеме, предполагается построить 21 новую станцию метро. Первые три - "Путиловская", "Юго-Западная" (она же - "Казаковская", Красносельско-Калининская линия) и "Горный институт" (Лахтинско-Правобережная линия) откроются в 2024 году. Работы на этих объектах в настоящее время идут полным ходом силами нового генподрядчика "Метрострой Северной Столицы", - сказал он.

Левакин также добавил, что в 2026 году планируется открыть станции "Богатырский проспект" и "Планерная" (продолжение Невско-Василеостровской линии на север от станции "Беговая"), а также станцию "Театральная" (Лахтинско-Правобережная линия), которую до тех пор поезда будут проезжать без остановки. В том же году должно заработать электродепо "Красносельское". Окончание строительства станции "Шуваловский проспект" (Фрунзенско-Приморская линия) назначено на 2028 год. Еще четыре станции Красносельско-Калининской линии - "Каретная", "Броневая", "Заставская", "Боровая" начнут работать в 2029 году. Тогда же должно закончится строительство станции "Кудрово" (Лахтинско-Правобережная линия). Тогда появится возможность создания ТПУ Кудрово и улучшится транспортная доступность районов Ленинградской области по Мурманскому шоссе. А уже в 2030 году планируется ввести в эксплуатацию сразу девять станций. На Васильевском острове это "Гавань" и "Морской Фасад" (Лахтинско-Правобережная линия), с помощью которых доступ к метро получат намывные территории и пассажирский морской порт. В восточной части Центрального района заработают станции "Лиговский проспект-2", "Знаменская" и "Суворовская-1". А на Юго-Западе - "Брестская", "Улица Доблести", "Петергофское шоссе" и "Сосновая поляна" (Красносельско-Калининская линия).

По мнению Левакина, после ввода всех станций, доля населения, проживающего в пешеходной доступности станций метрополитена, увеличится до 40%. В общей сложности к 2030 году в Петербурге будет работать 93 станции, а длина эксплуатируемых путей составит почти 160 км.