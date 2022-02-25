Налоговая возобновляет прием в инспекциях Архангельской области и НАО с 28 февраля

АРХАНГЕЛЬСК, 25 февраля. /ТАСС/. Налоговая инспекция возобновляет прием налогоплательщиков в Архангельской области и Ненецком автономном округе с 28 февраля, сообщает пресс-служба УФНС России по Архангельской области и НАО в пятницу. Прием приостанавливали 25 января из-за сложной ситуации с новой коронавирусной инфекцией.

"В налоговых инспекциях возобновляется очный прием налогоплательщиков. С 28 февраля 2022 года прием и обслуживание налогоплательщиков в территориальных налоговых органах Архангельской области и Ненецкого автономного округа осуществляется в штатном режиме", - указано в сообщении.

Решение приняли в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в регионе. Получить услуги налоговой службы и необходимую информацию по-прежнему можно дистанционно.

Как сообщает пресс-служба администрации области, в регионе значительно снизилось число случаев заболевания COVID-19. "Второй день подряд в регионе фиксируется менее 1 тыс. заболевших новой коронавирусной инфекцией, это более чем в два раза ниже ежесуточного показателя прошлой недели. Общее число новых случаев заболевания в регионе за минувшие сутки составило 960, выздоровели 1 452 человека", - говорится в сообщении. С начала пандемии выявили 209 532 случая новой коронавирусной инфекции, из них 161 097 человек выздоровели, 2 011 умерли.

В НАО также отмечается спад заболеваемости коронавирусом. На этой неделе в округе ежедневно регистрируется в среднем порядка 70 новых случаев заболевания. В середине февраля число заболевших доходило до 120 в день. С начала пандемии в округе официально зарегистрировали 6 461 подтвержденный случай заболевания COVID-19, за последние сутки - 72 случая. Выздоровели с начала пандемии 5 560 человек. В регионе зарегистрировали 93 летальных исхода от коронавируса.