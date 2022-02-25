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Экс-премьер Франции Фийон покинет руководство компаний "Сибур" и "Зарубежнефть"

Фийон был членом совета директоров "Зурабежнефти" с июня 2021 года, а в совете директоров "Сибура" состоял с ноября прошлого года

ПАРИЖ, 25 февраля. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон покинет советы директоров российских компаний "Сибур" и "Зарубежнефть". Об этом он сообщил газете Journale du Dimanche.

"В сложившихся условиях я не смогу продолжать свое участие в работе советов российских компаний "Зарубежнефть" и "Сибур", - сказал Фийон, возглавлявший правительство Франции с 2007 по 2012 годы. "Я с большим сожалением объявляю это, потому что встретил там достойных, открытых людей, которые стремятся утверждать международные стандарты, в том числе в вопросах экологии о социальной ответственности", - добавил он.

Фийон был членом совета директоров "Зурабежнефти" с июня 2021 года, а в совете директоров "Сибура" состоял с ноября прошлого года.

Теги
РоссияФийон, Франсуа
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