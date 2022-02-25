В Петербурге запустили цифровой портал воспоминаний участников экспедиций в Арктике

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Цифровой портал "Устная память Арктики", посвященный воспоминаниям известных участников советских и российских экспедиций в арктическом регионе, представили в пятницу на Дне Арктики в Президентской библиотеке имени Б. Н. Ельцина в Петербурге.

"Проект находится на стыке журналистики и культурной антропологии. С одной стороны, нам хотелось собрать устную информацию от полярников, ведь в устных историях передается то, что невозможно передать в документах. Это значимая невербальная информация, которая дает понимание того, что стоит за пережитыми событиями. С другой стороны, нужно было сделать это в интересном и удобном для людей формате. В результате с идеей этого проекта мы выиграли финансирование от Фонда президентских грантов", - рассказал старший научный сотрудник Центра Арктических исследований Института антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН (Кунсткамера) Павел Филин.

На данный момент на портале уже представлены интервью 28 известных исследователей Арктики, среди которых Владимир Чуков, Виктор Боярский, Валерий Лукин и Мария Гаврило. Все материалы с устными свидетельствами представлены на портале как в формате видео, так и в виде текста. Таким образом авторы проекта намерены создать базу для историко-антропологического анализа освоения Арктики в ХХ и ХХI веках.

В общей сложности планируется опубликовать 30 интервью, из которых будет создан документальный фильм, посвященный исследованию арктического региона российскими полярниками. Финансирование на создание фильма, так же как и для портала, будет предоставлено Фондом президентских грантов.