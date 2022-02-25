Суды Петербурга арестовали более 30 участников несанкционированной акции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Районные суды Санкт-Петербурга рассмотрели 203 материала об административных правонарушениях в отношении участников несанкционированной акции против военной операции на Украине, который состоялся вечером на Невском проспекте. По 34 из них вынесено решение об аресте, 97 демонстрантам выписаны штрафы, еще двум назначены обязательные работы, сообщила в пятницу объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Всего поступило 319 материалов, решения приняты по 203. Остальные материалы - на рассмотрении", - сообщили журналистам.

Разбирательства идут в 14 районных судах города из 22. Рассмотрение части поступивших протоколов в настоящее время отложено, 43 материала суды вернули составителям "для устранения недостатков". В отношении 27 человек административное преследование прекращено.

Сама несанкционированная акция прошла в четверг вечером у Гостиного двора на Невском проспекте. По подсчетам корр. ТАСС, находившегося на месте события, полиция задержала не менее 200 человек. Официальными данными МВД о количестве задержанных ТАСС не располагает.

В административных протоколах, составленных в отношении правонарушителей, численность участников митинга, по данным пресс-службы судов, оценивается в диапазоне от "не менее 100 человек" до "не менее 1 тыс. человек". Как отмечается в материалах, участники акции собрались "с целью выражения общественного мнения против войны с Украиной". Митинг был несогласованным и проведен в нарушение действующих коронавирусных ограничений. В ряде протоколов утверждается, что манифестанты "мешали проходу граждан к метро, жилым помещениям, создавали помеху движению".

В соответствии с постановлением городских властей о противодействии распространению коронавируса в Петербурге запрещено проведение спортивных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и прочих мероприятий численностью более 20 человек, за исключением согласованных с профильными комитетами.