ВОЗ запланировала на март инспекции в России по вакцине "Спутник V"

ЖЕНЕВА, 25 февраля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запланировала на март инспекции на производственных предприятиях в рамках процедуры рассмотрения заявки о включении вакцины от коронавируса "Спутник V" в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения (Emergency Use Listing, EUL). Как сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ВОЗ в Женеве, решение вопроса об инспекциях будет зависеть от обстановки в регионе и от получения разрешения со стороны ООН относительно безопасности.

"Инспекции на месте запланированы на март, однако они будут зависеть от разрешения со стороны ООН в плане безопасности и от развития ситуации в регионе", - констатировали в пресс-службе.

В ВОЗ напомнили, что в ноябре прошлого года состоялась встреча представителей ВОЗ и Российского фонда прямых инвестиций в целях "обсуждения необходимости дополнительных данных о качестве, безопасности и эффективности" "Спутника V". Эта информация была предоставлена в конце декабря - январе. Помимо этого 17 декабря российская сторона направила в ВОЗ сведения о корректирующих и превентивных действиях, касающихся высказанных ранее замечаний по итогам предыдущей инспекции, проведенной на российских фармацевтических предприятиях. Сейчас эти сведения "изучаются в рамках подготовки к инспекциям на месте". Вместе с тем "могут быть запрошены дополнительные данные как часть процесса оценки", отметили в пресс-службе.

В 2021 году ВОЗ провела инспекцию четырех российских производственных площадок в рамках процедуры предварительной квалификации "Спутника V", опубликовав замечания по работе одной из них.

В интервью ТАСС 1 февраля директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что инспекция по "Спутнику V" в России может состояться в текущем месяце.