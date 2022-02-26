Власти Индонезии планируют с середины марта отменить карантин для прибывающих из-за рубежа

СИНГАПУР, 26 февраля. /ТАСС/. Власти Индонезии планируют в середине марта полностью снять карантин для прибывающих из-за рубежа. Об этом заявил министр-координатор по морским делам и инвестициям Лухут Бинсар Панджаитан.

"Это очень вероятно, если нынешняя благоприятная ситуация [с борьбой с распространением коронавируса] будет улучшаться, - приводит в субботу его слова газета The Straits Times. - Если все будет хорошо, то полностью карантин отменим со второй или третьей недели марта".

В настоящее время обязательный карантин для прибывающих из-за рубежа составляет пять суток, но уже с 1 марта для лиц, получивших три дозы вакцины, изоляция будет сокращена до трех суток.

Индонезия одобрила 11 препаратов для иммунизации против коронавируса, в число которых входит и "Спутник V". На данный момент всем иностранцам, в том числе россиянам, требуется бизнес-виза. Еще одним обязательным требованием является подтверждение наличия медицинской страховки на сумму не менее $25 тыс., покрывающей также расходы на лечение болезней, вызываемых коронавирусом.

Как рассказал корреспонденту ТАСС заведующий консульским отделом посольства РФ в Джакарте Никита Иванов, "сейчас для пересечения границы необходимо предъявлять бронь карантинного отеля, отрицательный ПЦР-тест, полученный максимум за 72 часа до въезда, сертификат о вакцинации, совершенной не позднее чем за 14 дней до прибытия на английском языке (в печатном либо электронном виде - прим. ТАСС)".

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в пятницу сообщил, что с 14 марта Россия возобновляет авиасообщение с Китаем и Индонезией. Так, авиаперелеты из Москвы на остров Бали будут осуществляться с частотой три раза в неделю. На сегодняшний день коммерческие полеты на индонезийский курорт осуществляют только три авиакомпании - индонезийские Garuda Indonesia, Batik Air и сингапурская Singapore Airlines. Garuda Indonesia выполняет рейсы по маршруту Бали - Токио - Бали, а два других перевозчика связывают острова с Сингапуром.