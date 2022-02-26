В Иркутской области открылся фестиваль активного отдыха "Живи на Байкале"

ИРКУТСК, 26 февраля. /ТАСС/. Ежегодный фестиваль "Живи на Байкале", который проводится для популяризации активного зимнего отдыха на берегах озера, открылся в субботу в поселке Листвянка под Иркутском. Гости увидят полноразмерный электроавтомобиль Tesla изо льда, а также смогут поболеть за участников турнира по футболу в валенках, сообщила ТАСС председатель автономной некоммерческой организации "Живи на Байкале" Ольга Дертышникова.

"Фестиваль открывается 26 февраля и продлится по 8 марта. Площадку традиционно украсили ледовые скульптуры, сделанные нашими ледорубами. Фигуры в этом году посвящены 85-летию Иркутской области и городам региона. Также к открытию наши ледорубы сделали в полный размер изо льда электроавтомобиль Tesla по заказу представителей Tesla в России, которые таким образом решили поддержать тему развития экологичного транспорта на Байкале", - рассказала собеседница агентства.

Ледовые фигуры подсвечиваются в темное время суток, также площадку украсили иллюминацией, сделали различные фотозоны. "Вечером появляются красивые локации для катания на коньках, свободного времяпрепровождения, фотографирования", - отметила Дертышникова.

Днем гостям фестиваля предлагаются активные виды отдыха и зрелищные мероприятия, среди которых турнир по футболу в валенках на льду Байкала, детские аттракционы, катания на собачьих упряжках и лошадях, стрельба из лука. Центральной локацией фестиваля по традиции стал каток на льду Байкала. В этом году он оформлен в виде цифр 2022. Отдыхающих угощают горячим чаем.

7 марта на площадке фестиваля состоятся отборочные игры ночной хоккейной лиги на кубок Байкала. Для этого готовится отдельный корт.

Безопасность

Посещение всех мероприятий "Живи на Байкале" бесплатно. Безопасность на фестивале обеспечивают сотрудники ГИБДД, МЧС. Волонтеры помогают гостям с парковкой автомобилей. Локации и площадки с развлечениями расположены на удалении друг от друга, чтобы избежать скопления людей и обеспечить санитарно-противоэпидемиологические требования. Также оборудованы спуски на лед, на берегу установлены туалеты.

Площадка фестиваля стабильно принимает единовременно не менее 1,5 тыс. гостей. Но до пандемии, когда турпоток ежегодно рос, число гостей могло превышать 6 тыс. в день.

"Живи на Байкале" проводится восьмой год. Он является частью программы фестиваля Зимних игр на Байкале "Зимниада" и организован общественным движением "Живи на Байкале" при поддержке агентства по туризму Иркутской области. Задача мероприятия - создать условия для зимнего активного отдыха в поселке Листвянка, который расположен в 70 км от Иркутска и является ближайшей от города точкой на Байкале, но его ограниченные возможности не позволяют туристам разнообразно проводить время.

Байкал, внесенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году, является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов). Зимний Байкал широко известен чистым и прозрачным льдом, который привлекает туристов со всего мира. В прошлый зимний сезон Байкал в Иркутской области посетили порядка 330 тыс. человек. По итогам этого сезона, по мнению представителей турострали, турпоток будет больше, так как этой зимой туристы начали приезжать раньше, чем обычно.