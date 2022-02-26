В Москве ожидаются облачная погода и до 3 градусов тепла

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, небольшими осадками и температурой до 3 градусов тепла ожидается в субботу в Москве, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве будет от 1 до 3 градусов тепла, в ночь на воскресенье - от 1 до 3 градусов мороза.

В Подмосковье температура в дневные часы будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, в ночные - от 1 до 6 градусов мороза.

Скорость западного ветра не превысит 10 м/с. В субботу в Москве будет действовать желтый уровень опасности из-за гололедицы.

Атмосферное давление составит в регионе 752 мм ртутного столба.