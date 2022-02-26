Экс-сотрудница ФСКН отсудила у МВД 8,1 млн рублей за отказ в трудоустройстве

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Суд обязал МВД России выплатить 8,1 млн рублей бывшей начальнице отдела Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) Татьяне Голощаповой за отказ в переводе на работу в полиции после ликвидации службы. Решение еще не вступило в силу, поскольку ответчик с опозданием его обжаловал, только в пятницу Мосгорсуд вернул материалы в первую инстанцию для восстановления этих сроков.

Как сообщила ТАСС пресс-секретарь Преображенского суда Москвы Алиса Закутняя, суд частично удовлетворил иск Татьяны Голощаповой. "Взыскать с Министерства внутренних дел РФ в пользу Голощаповой Т. И. денежное довольствие за время вынужденного прогула за период времени с 1 июня 2016 года по 10 октября 2019 года в размере 7 898 247,28 рублей, компенсацию в порядке ст. 236 ТК РФ в размере 229 686,36 рублей, компенсацию морального вреда в сумме 10 000 рублей", - процитировала Закутняя решение.

Средняя зарплата истицы за этот период составила 195 тыс. рублей. В решении Преображенского суда, с которым ознакомился ТАСС, отмечается, что сотрудница изначально просила взыскать зарплату за 62 месяца - с 1 июня 2016 по 1 августа 2021 года. Но суд засчитал срок до даты решения другого суда об обязании принять ее на службу.

Спор о трудоустройстве

Борьба за трудоустройство между Татьяной Голощаповой и МВД началась еще в сентябре 2016 года, спустя несколько месяцев после ликвидации ФСКН. Тогда женщина просила выплатить 788 тыс. рублей за работу с 1 июня, но Замоскворецкий суд и Мосгорсуд отказали ей. Только в Верховном суде в июле 2019 года ей удалось добиться принятия на службу в полицию. В решении высшей инстанции, с которым ознакомилось агентство, говорится, что Голощапова с 1994 года проходила службу в правоохранительных структурах. С 1 июля 2003 года она служила в органах наркоконтроля, с 24 декабря 2003 года состояла в должности начальника отдела фоноскопических экспертиз экспертно-криминалистического управления департамента специального и криминалистического обеспечения ФСКН и имела звание полковника полиции, а контракт с ней был заключен до достижения предельного возраста пребывания на службе. После ликвидации ФСКН она была уволена в связи с переводом на службу в органы внутренних дел, к которому не было никаких препятствий и оснований в отказе.

Голощапова неоднократно подавала рапорты и обращения главе МВД, руководителю администрации президента и генпрокурору о неисполнении требований указа президента о переводе на службу в полицию. В экспертно-криминалистическом центре МВД женщине ответили, что не могут ее трудоустроить в связи с отсутствием "вакантных должностей, которым бы соответствовала ее специальность и уровень квалификации".

Коллегия Верховного суда нашла существенные нарушения в решениях нижестоящих судов и признала неправомерными их выводы о том, что непринятие на службу Голощаповой в порядке перевода не нарушает ее права и законные интересы. Дело было направлено на новое рассмотрение, и в октябре 2019 года суд обязал МВД принять женщину на службу.