Минкультуры запустит акцию "День в музее" для детей беженцев из Донбасса

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Министерство культуры России совместно с властями нескольких регионов страны проведет всероссийскую акцию "День в музее" для детей эвакуированных в РФ жителей ДНР и ЛНР. Проект начнет работу 1 марта этого года, сообщает пресс-служба ведомства в субботу.

"Акция стартует 1 марта 2022 года, в ней примут участие подведомственные Минкультуры России музеи, расположенные в регионах, принимающих граждан из двух республик. Программа учреждений рассчитана на целый день пребывания посетителей и предполагает проведение экскурсий, мастер-классов и других культурно-просветительских мероприятий для детей из семей беженцев, включая питание и транспортное обеспечение", - говорится в сообщении.

Беженцев будут развозить по музеям региональные власти при участии региональных министерств культуры", - уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства. Сроки проведения акции пока не уточняются.

Мероприятия пройдут в Московской, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тульской областях, а также в городе Севастополь. В частности, специальные программы подготовлены историко-культурным и природным музеем-заповедником А. С. Грибоедова "Хмелита" (Смоленская область), музеем-усадьбой Л. Н. Толстого "Ясная поляна" (Тульская область), музеем-заповедником М. А. Шолохова (Ростовская область). Также участие в акции примут подмосковные музей-усадьба "Архангельское", музей-заповедник "Горки Ленинские", историко-художественный и литературный музей-заповедник "Абрамцево".

В Смоленской области в рамках проекта можно будет посетить музей "Смоленская крепость", объединенный мемориальный музей Ю. А. Гагарина. В Тульской - военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле" и мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В. Д. Поленова. Кроме того, участие примет Саратовский государственный художественный музей имени А. Н. Радищева, а в Севастополе программу подготовили историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический" и Российская государственная художественная галерея. Запланировано участие природного музея-заповедника И. С. Тургенева "Спасское-Лутовиново" в Орловской области, где также организованы пункты временного размещения для эвакуированных жителей.