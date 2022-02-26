В Польшу с Украины с начала военных действий прибыли около 100 тыс. человек

ВАРШАВА, 26 февраля. /ТАСС/. Число прибывших в Польшу с Украины беженцев достигло 100 тыс. человек. Об этом заявил в субботу на брифинге заместитель министра внутренних дел Польши Павел Шефернакер.

"С начала военных действий на Украине до сегодняшнего дня на всем протяжении границы с Украиной 100 тыс. человек пересекли границу из Украины в Польшу", - сказал он, подчеркнув, что в основном прибывают женщины с детьми.

Около 10 % прибывающих пользуются услугами специальных пунктов приема беженцев. Остальных встречают родные и близкие.

Из пунктов приема беженцев на автобусах пожарной охраны перевозят в другие регионы.

Как рассказал Шефернакер, на украинской стороне границы с 07:00 утра было принято решение о закрытии полос для автомобилей и открытии прохода для пешеходов. Благодаря этому за два часа границу перешли 5 тыс. человек