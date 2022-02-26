СОЧИ, 26 февраля. /ТАСС/. Аэропорт Сочи приступил к обслуживанию рейсов для вывоза туристов после запрета на работу ряда аэропортов юга страны, сообщает пресс-служба авиаузла в субботу.

"Сегодня авиакомпании начали использовать широкофюзеляжные воздушные суда для вывоза туристов по перенесенным рейсам и выполнению плановых", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в настоящий момент отмечен дневной пик вылета. В связи с этим открыт дополнительный пункт входного контроля в аэровокзал, выведен дополнительный персонал на регистрацию и досмотр.

"С целью создания дополнительного комфорта в зоне вылета для пассажиров внутренних линий открыт бизнес-зал в международном секторе аэропорта. На привокзальной площади и пандусе аэропорта помогают прибывшим пассажирам", - поясняется в сообщении.

В четверг Росавиация сообщила о приостановке работы части аэропортов в южных городах России.