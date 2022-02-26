Авиакомпания "Азимут" 26 февраля отменила 36 рейсов

КРАСНОДАР, 26 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания "Азимут" в субботу отменила 36 авиарейсов из различных городов РФ. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Накануне сообщалось, что авиакомпания "Азимут" в пятницу отменила еще 32 рейса в связи с временным закрытием воздушного пространства.

"Авиакомпания Азимут сообщает об отмене ряда рейсов 26 февраля 2022 года в связи с временным закрытием для полетов воздушного пространства Юга Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 26 февраля отменено 15 рейсов из Ростова-на-Дону, восемь рейсов из Краснодара, два рейса из Минеральных Вод и еще 11 рейсов из других городов.

Росавиация в четверг сообщила, что в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине работа аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Орле, Курске, Воронеже и Симферополе приостановлена. В агентстве попросили пассажиров ближайших рейсов в эти города не приезжать в аэропорты.