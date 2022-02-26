Глава Минюста Латвии назвал памятник освободителям Риги угрозой нацбезопасности

РИГА, 26 февраля. /ТАСС/. Министр юстиции Латвии Янис Борданс считает памятник советским воинам - освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков угрозой национальной безопасности республики.

"Памятнику оккупации не место в центре Риги, и он представляет угрозу национальной безопасности. Символы империи зла не должны находиться в сердце столицы", - написал он в субботу в Twitter.

Неизвестные осквернили 25 февраля памятник советским воинам, облив его желтой и синей красками. На памятнике также появилась надпись на латышском языке "Слава Украине!". Кроме того, пользователь Twitter Виестурс Кавацс в этот день опубликовал видео, на котором разбивает молотком монумент освободителям Риги. Государственная полиция Латвии сообщила, что проводит расследование в связи с инцидентами, зафиксированными около этого памятника.

Каждый год 9 мая у монумента советским воинам-освободителям в Риге собираются десятки тысяч жителей Латвии: они возлагают цветы к постаменту и поздравляют ветеранов с Днем Победы. Местные националисты не раз призывали снести возведенный в 1980-х годах мемориал, но парламентарии не поддерживали их инициативу. Памятник неоднократно оскверняли, а в 1997 году была предпринята попытка его взорвать.