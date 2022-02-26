В первой декаде марта Сочи готовится принять до 120 тыс. туристов

СОЧИ, 26 февраля. /ТАСС/. Сочи готовится принять в первой декаде марта 120 тыс. туристов, сообщает в субботу пресс-служба администрации города.

"Сегодня на курорте работает 649 средств размещения, загрузка организованного сектора составляет 65%, в горном кластере этот показатель в некоторых отелях достигает 92%. Ожидается, что данная статистика будет сохраняться и в первой декаде марта. За эти дни Сочи готовится принять до 120 тыс. туристов", - говорится в опубликованном сообщении.

Власти отмечают необходимость проведения дополнительных учебных мероприятий по антитеррористический защищенности в городе, принять дополнительные меры для продовольственного урегулирования цен на товары и услуги.

"Финансовым организациям поручено вести постоянный мониторинг наличных средств в кассах и банкоматах, чтобы оперативно удовлетворять потребности населения и гостей курорта. Всем структурам города, предприятиям и организациям даны поручения совместно обеспечить информационную безопасность и оградить граждан от распространения фейковой информации", - поясняется в сообщении .

По данным администрации города, в настоящий момент аэропорт Сочи работает в штатном расписании, южное железнодорожное сообщение усилено дополнительными составами и вагонами.

С начала года Сочи уже посетили уже почти 1 млн туристов, на 2,6% большем, чем за аналогичный период 2021 года.