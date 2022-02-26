Суды Петербурга арестовали еще 30 участников несанкционированных акций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Районные суды Санкт-Петербурга рассмотрели еще 275 материалов об административных правонарушениях в отношении участников несанкционированных акций, которые состоялись вечером 24 и 25 февраля на Невском проспекте. По 30 из них вынесено решение об аресте, 86 демонстрантам выписаны штрафы, сообщила в субботу объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Всего поступило 355 материалов, решения приняты по 275. Одновременно сообщаем, что на текущий момент в районные суды г. Санкт-Петербурга по мероприятию, прошедшему 25 февраля 2022 года у Гостиного двора, поступило 52 материала. Дела рассматриваются", - сообщили журналистам.

Разбирательства идут в 11 районных судах города из 22. Рассмотрение части поступивших протоколов в настоящее время отложено, 30 материалов суды вернули составителям "для устранения недостатков". В отношении одного человека административное преследование прекращено.

В пятницу пресс-служба сообщала, что районные суды Санкт-Петербурга рассмотрели 203 материала об административных правонарушениях в отношении участников несанкционированной акции, которая состоялась 24 февраля. По 34 из них вынесено решение об аресте, 97 демонстрантам выписаны штрафы, еще двум назначены обязательные работы.

Несанкционированные акции прошли вечером 24 и 25 февраля у Гостиного двора на Невском проспекте. Официальными данными МВД о количестве задержанных ТАСС не располагает. В административных протоколах, составленных в отношении правонарушителей, численность участников митинга, по данным пресс-службы судов, оценивается в диапазоне от "не менее 100 человек" до "не менее 1 тыс. человек". Митинг был несогласованным и проведен в нарушение действующих коронавирусных ограничений. В ряде протоколов утверждается, что манифестанты "мешали проходу граждан к метро, жилым помещениям, создавали помеху движению".

В соответствии с постановлением городских властей о противодействии распространению коронавируса в Петербурге запрещено проведение спортивных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и прочих мероприятий численностью более 20 человек, за исключением согласованных с профильными комитетами.