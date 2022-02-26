Почти 3,5 тыс. собак и кошек забрали из приютов в Москве в 2021 году

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Около 3,5 тыс. собак и кошек забрали из приютов Москвы в 2021 году, за последние 11 лет хозяев обрели почти 30 тыс. животных. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса коммунального хозяйства.

"Почти 3,5 тыс. собак и кошек забрали из городских приютов в 2021 году. В столице работает 13 городских приютов, в них живут более 16 тыс. собак и кошек. За животными ухаживают ветеринары и специалисты по социализации, а волонтеры помогают хвостатым найти новый дом. Все четвероногие готовы к жизни в семье: их учат доверять людям, лечат и прививают", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние 11 лет хозяев обрели почти 30 тыс. животных. Запись для посещения городских приютов не нужна. С графиком работы можно ознакомиться на официальных сайтах учреждений. Посетителям рекомендовали взять с собой паспорт.

Как сообщается на официальном сайте мэра столицы, помочь бездомным животным можно с помощью благотворительного сервиса на mos.ru. Сегодня это один из самых простых способов поддерживать некоммерческие организации разовыми пожертвованиями или на постоянной основе. Сервис существует чуть больше года, за это время им воспользовались более 18,6 тыс. человек.

В Москве также создан централизованный сервис для поиска потерявшихся домашних животных. Он работает по принципу электронной доски объявлений: позволяет обмениваться информацией о пропавших и найденных животных, что значительно увеличивает шансы на быстрое возвращение домой.