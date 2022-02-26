Музей современного искусства "Гараж" переносит свои выставки на неопределенное время

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Музей современного искусства "Гараж" приостанавливает работу над выставками и переносит их на неопределенное время из-за ситуации на Украине. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале музея в субботу.

В заявлении указано, что музей выполнит свои обязательства перед художниками. "Мы благодарим за поддержку Анне Имхоф, Хелен Мартен, Саодат Исмаилову, Хаймо Цобернига и их студии и галереи, а также владельцев работ Лидии Мастерковой, с которыми мы готовили ее выставку", - говорится в сообщении.