В Москве скорректируют режим платежей за отопление в холодные зимы

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Платежные документы для москвичей за февраль скорректируют с целью сдерживания прироста платы для жителей за услугу "отопление". Об этом сообщается в субботу на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Ранее в пресс-службе ПАО "Московская объединенная энергетическая компания" (МОЭК) пояснили ТАСС, что часть жителей Москвы получили большие январские счета за теплоэнергию из-за значительной разницы между температурами отопительных периодов 2020 и 2021 годов.

"Отдельные частные управляющие организации отразили всю сумму корректировки начислений в платежных документах за февраль, что привело к значительному увеличению жилищно-коммунальных платежей. При этом управляющими организациями не была организована работа по информированию жителей о механизме корректировки платежей за услугу "отопление". В связи с этим всем управляющим компаниям было дано указание отозвать ранее выставленные жителям платежные документы за февраль и после тщательной проверки выставить новые, с корректировкой", - говорится в публикации.

Там уточняется, что после проверки новые платежные документы за февраль будут сформированы заново и направлены жителям. Средства жителей, которые уже внесли платежи за услугу "отопление" до корректировки, в том числе с помощью электронных платежных систем, будут автоматически зачтены в счет платежей за последующие месяцы текущего года по услуге "отопление".

Кроме того, всем управляющим компаниям рекомендовано в дальнейшем делать ежегодный перерасчет за отопление равными долями. В платежных документах сумма перерасчета из-за холодных зим будет отражаться не единовременно, а ежемесячно из расчета 1/12 от общей суммы перерасчета за предыдущий год.

"Мосжилинспекция и департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы продолжают проводить проверку в отношении частных управляющих организаций, в том числе осуществляющих управление многоквартирными домами в районе Коптево Северного административного округа. ПАО "МОЭК" рекомендовано произвести корректировку частным управляющим компаниям, ТСЖ, ТСК и ТСН по выставленным ранее счетам сумм перерасчета по услуге "отопление" за 2021 год равномерными долями до конца 2022 года", - заключается в публикации.