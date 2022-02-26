Ухудшение метеоусловий в районе аэропорта Сочи может повлиять на расписание рейсов

СОЧИ, 26 февраля. /ТАСС/. Ухудшение метеоусловий наблюдается в районе аэропорта Сочи, в связи с этим на запасной аэродром в Минводах ушел самолет, летевший из Санкт-Петербурга. Также возможны изменения в расписании некоторых рейсов, сообщает пресс-служба авиаузла в субботу.

Ранее сообщалось, что аэропорт Сочи приступил к обслуживанию рейсов для вывоза туристов после запрета на работу нескольких аэропортов юга страны.

"Из-за ухудшений погодных условий возможны изменения в расписании некоторых рейсов. Рейс авиакомпании "Россия", совершавший перелет из Санкт-Петербурга в Сочи отправился на запасной аэродром в Минеральные воды", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что в 16.30 рейс вернулся в Сочи и благополучно совершил посадку. На борту самолета, вылетевшего из Пулково, находился 131 пассажир.

По данным синоптиков, с вечера и до конца суток 26 февраля, а также ночью 27 февраля на курорте прогнозируется сильный ветер, местами порывы 15-17 м/с.