Власти Калининграда не ждут проблем в жизнеобеспечении из-за решений приграничных стран

КАЛИНИНГРАД, 26 февраля. /ТАСС /. Власти Калининградской области не ожидают проблем в жизнеобеспечении региона, его снабжении и в поддержании связи региона с основной территорией страны из-за принятых или возможных решений приграничных государств Евросоюза, в окружении которых находится регион. Об этом заявил в субботу в обращении к жителям губернатор области Антон Алиханов.

"Мы готовы к любым сценариям, работаем над ними и живем в нормальном обычном режиме. Готовы ко всему и с любыми сложностями справимся", - сказал Алиханов.

Калининградский губернатор отметил, что решение Литвы, Латвии и Эстонии о временном закрытии воздушного пространства для российской гражданской авиации не поставит Калининград в положение блокады. "У нас есть маршрут, он используется. По международным водам через Балтийское море. Да, дорога, например, до Москвы станет на час дольше, но это возможно и, собственно говоря, все авиакомпании уже к этому подготовлены и будут пользоваться этим маршрутом", - сказал он.

Касаясь энергообеспечения области, калининградский губернатор напомнил, что область является полностью энергонезависимой, а работы по обеспечению ее независимости были начаты более 10 лет назад по решению президента России Владимира Путина. "Создана вся инфраструктура за эти годы. <…> Мы живем и можем жить в режиме как сопряженном с европейскими государствами, так и в режиме энергетического острова", - подчеркнул он.

Касаясь транзита грузов в область через территории приграничных стран, Алиханов отметил проблемы, с которыми калининградские перевозчики сталкиваются на границах Литвы и Белоруссии, но сейчас этот вопрос находится в стадии решения. Дополнительный маршрут доставки грузов в регион - паромная переправа Балтийск - Усть-Луга. На этот маршрут в ближайшие дни выйдет новый паром "Маршал Рокоссовский", который станет третьим на этой линии, а в течение 2022 года на нее выйдет четвертый паром.

Касаясь продовольствия, Алиханов отметил, что область по многим позициям обеспечивает себя сама. Часть грузов завозится из других регионов России, но наземный транзит грузов в область никто не останавливает. Кроме того, все сценарии обеспечения области продовольствием, по его словам, проработаны, опасений ситуация не вызывает.

Также в эфире канала "Россия-24" Алиханов заявил, что живет в обычном режиме, не принимая экстренных мер по обеспечению безопасности в связи с заявлениями и действиями окружающих регион стран Евросоюза.

"Мы живем в обычном, нормальном спокойном режиме, к которому всегда привыкли. Дважды Краснознаменный Балтийский флот нас бережет, поэтому мы занимаемся своей гражданской работой", - сказал Алиханов.

О санкциях

Сейчас маршруты из Калининградской области в другие части страны пролегают над Литвой. При этом в последние дни несколько стран, включая Польшу, Эстонию и Латвию, объявил о закрытии своего воздушного пространства для российских самолетов из-за ситуации вокруг Украины.

Ряд стран, в том числе западных, в связи с этим объявил о жестких санкциях против России. ЕС ввел финансовые и технологические секторальные ограничения против 64 ключевых структур России, включая Администрацию президента России, Министерство обороны России, Службу внешней разведки и другие государственные организации, а также компании военно-промышленного, энергетического, авиастроительного и финансового секторов России. Страны также включили в черные списки политических деятелей, в том числе самого Путина и главу МИД России Сергея Лаврова, а также других граждан России.

25 февраля президент США Джо Байден заявил, что санкции США и их союзников ударят по высокотехнологическому сектору России, а также по ее космической программе. По его словам, США перекроют более половины импорта высоких технологий в Россию. Байден подчеркнул, что это нанесет вред в том числе космической программе России.