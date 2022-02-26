В Псковской области около 1,2 тыс. фур скопилось на границе России с Латвией и Эстонией

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Около 1,2 тыс. грузовиков скопилось на автомобильных пунктах пропуска на границе России с Латвией и Эстонией. Самое большое количество - на МАПП "Бурачки - Терехово", где своей очереди на въезд в Россию ожидают 660 автомобилей, следует из данных, опубликованных в субботу на официальном сайте Федеральной таможенной службы России.

"Бурачки: грузовые транспортные средства на въезд в РФ - 660, оформленных за сутки автомобилей - 302, на выезд - 20", - следует из данных на сайте ФТС.

Второй по загруженности пункт пропуска в Псковской области также на границе с Латвией - МАПП "Убылинка - Гребнево", там зафиксировано грузовиков на выезд из России - 280, за сутки таможенники оформили - 195 фур, на въезд в Россию - 90.

На пунктах пропуска на российско-эстонской границе, расположенных в Псковской области, грузовиков меньше. Всего в МАПП "Шумилкино" и "Куничина Гора" на въезд и выезд стоят 10 и 115 автомобилей соответственно.

Ранее псковская таможня сообщала, что зона выезда из России пункта пропуска "Куничина Гора" была в пятницу полностью заполнена транспортными средствами, ожидающими разрешения на въезд в Эстонию. Заграничной стороной принималось до три-четыре грузовых транспортных средств в час. А на таможенный пост "Бурачки" подача автомобилей латвийской стороной осуществляется неритмично, что привело к образованию очереди на въезд в Россию из соседней страны.