Посольство РФ в Эстонии сообщило об акте вандализма в отношении консульского отдела

ТАЛЛИН, 26 февраля. /ТАСС/. Посольство РФ в Эстонии сообщило в субботу об акте вандализма в отношении консульского отдела представительства в столице страны.

"26 февраля в ходе очередной антироссийской акции в Таллине был совершен акт вандализма в отношении консульского отдела посольства - хулиганы забросали яйцами вход в него", - говорится в сообщении в Telegram-канале посольства.

"Посольство рассматривает данный инцидент как результат развязанной в Эстонии антироссийской кампании, - указано в сообщении. - Призываем полицию к проведению расследования и наказанию виновных. Эстония обязана неукоснительно соблюдать положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и принимать все надлежащие меры для защиты помещений посольства от нанесения ущерба и для предотвращения нарушения его спокойствия или оскорбления его достоинства".