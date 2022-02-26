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Пандемия COVID-19

Кабмин выделит более 170 млн рублей на средства диагностики COVID-19 для других стран

Министерству финансов России поручено обеспечить финансирование расходов

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому правительство выделит в 2022 году Роспотребнадзору более 170 млн рублей на производство средств диагностики коронавирусной инфекции для оказания поддержки ряда стран. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации в субботу.

"Выделить в 2022 году Роспотребнадзору бюджетные ассигнования федерального бюджета на финансирование расходов федерального бюджетного учреждения науки "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" <...>, связанных с дополнительным производством средств лабораторной диагностики новой коронавирусной инфекции для оказания материально-технической поддержки странам Европы, Закавказья, Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна в размере 170 770,82 тыс. рублей", - говорится в документе.

Министерству финансов России поручено обеспечить финансирование расходов, уточняется в документе.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
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