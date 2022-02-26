Суды Петербурга арестовали более 60 участников несанкционированной акции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Районные суды Санкт-Петербурга рассмотрели еще 251 материал об административных правонарушениях в отношении участников несанкционированной акции, которая состоялась вечером 25 февраля на Невском проспекте. По 64 из них вынесли решение об аресте, 180 демонстрантам выписали штрафы, еще пятерым назначили обязательные работы, сообщила в субботу объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Статистика по мероприятию, прошедшему в Санкт-Петербурге 25 февраля у Гостиного двора, на 21:30 26 февраля такова: всего поступило 262 материала, решения приняты по 251", - говорится в сообщении.

Разбирательства идут в 10 районных судах города из 22. Рассмотрение некоторых поступивших протоколов отложили, три материала суды вернули составителям "для устранения недостатков". В отношении двух человек административное преследование прекратили, еще два дела передали по подсудности.

Ранее пресс-служба сообщала, что районные суды Санкт-Петербурга рассмотрели 478 материалов об административных правонарушениях в отношении участников несанкционированных акций, которые состоялись 24 и 25 февраля. По 64 из них вынесли решение об аресте, 183 демонстрантам выписали штрафы.

Несанкционированные акции прошли вечером 24 и 25 февраля у Гостиного двора на Невском проспекте. Официальными данными МВД о количестве задержанных ТАСС не располагает. В административных протоколах, составленных в отношении правонарушителей, численность участников митинга, по данным пресс-службы судов, оценивается в диапазоне от "не менее 100 человек" до "не менее 1 тыс. человек". Как отмечается в материалах, участники акции собрались "с целью выражения общественного мнения против войны с Украиной". Митинг был несогласованным и проведен в нарушение действующих коронавирусных ограничений. В некоторых протоколов утверждается, что манифестанты "мешали проходу граждан к метро, жилым помещениям, создавали помеху движению".

В соответствии с постановлением городских властей о противодействии распространению коронавируса в Петербурге запрещено проведение спортивных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и прочих мероприятий численностью более 20 человек, за исключением согласованных с профильными комитетами.