В Белоруссии пройдет референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию

В бюллетень для голосования на референдуме включен один вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?". Как уточнили в ЦИК, участникам голосования предложено оставить отметку в одном из двух квадратов - "за" или "против". Если отметки будут проставлены в обоих квадратах либо они вообще будут отсутствовать, то бюллетень будет признан недействительным.

В ходе нынешней кампании белорусскими властями впервые принято решение не открывать участки для голосования за рубежом. Организаторы референдума объяснили, что оно принято в связи с "эпидемиологической ситуацией, невозможностью обеспечить достаточный уровень безопасности при организации голосования, а также отсутствием необходимого количества граждан на консульском учете". По данным ЦИК, на президентских выборах в 2020 году за рубежом проголосовало всего 0,3% от общего числа избирателей.

Для голосования в стране будут открыты 5 510 участков, включая 217 - в санаториях, профилакториях, больницах, 12 - в воинских частях, сообщили в Центризбиркоме Белоруссии. "Участки для голосования на референдуме откроются в 8:00 (совпадает с мск), они будут работать до 20:00", - отметили в ЦИК республики.

МИНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Республиканский референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию пройдет в воскресенье в Белоруссии.

В списки для голосования на конституционном референдуме включены более 6,8 млн белорусских граждан. В соответствии с законодательством, референдум будет признан состоявшимся, если в нем примут участие более половины граждан, обладающих правом голоса. "Решение об изменении и дополнении конституции считается принятым, если за него проголосовало большинство граждан, внесенных в списки для голосования", - уточнили в ЦИК.

Организаторы голосования обещают, что спустя несколько часов после закрытия участков будет объявлена окончательная явка. Возможно, еще через несколько часов ЦИК объявит предварительные результаты конституционного референдума. В ЦИК пояснили, что решение, принятое референдумом, подписывается президентом Белоруссии, после чего подлежит немедленному и обязательному официальному опубликованию.

Досрочное голосование

В соответствии с Избирательным кодексом Белоруссии на выборах либо республиканском референдуме предусмотрено досрочное голосование, которое проводится в течение пяти дней до основного голосования. За все время проведения электоральных кампаний в Белоруссии досрочное голосование в ходе нынешнего референдума установило рекорд по явке граждан на участки. За пять дней - с 22 по 26 февраля - на участки пришли 42,93% граждан, внесенных в списки. Предыдущий максимум по досрочному голосованию был установлен на президентских выборах 2020 года, когда на участки пришли 41,70% избирателей. Всего на выборах главы государства тогда проголосовали 84,3% граждан.

Организаторы рассматривают досрочное голосование в Белоруссии в качестве основополагающих избирательных прав и свобод, позволяющих наибольшему числу граждан страны выразить свою волю. Белорусская оппозиция видит в досрочном волеизъявлении возможности для фальсификаций.

Ожидания властей

Как признался президент страны Александр Лукашенко, он не ожидал столь высокой явки граждан на досрочном голосовании. Отметив, что, как правило, граждане в Белоруссии более активны на президентских выборах, на этот раз высокую явку он связал с большой разъяснительной работой, которая была проведена с населением государственными СМИ, экспертами и специалистами.

Лукашенко ранее подчеркнул, что никогда не рассматривал вопрос о возможной отмене либо переносе референдума, несмотря на складывающуюся в регионе тревожную обстановку. Он считает, что белорусы должны прийти на референдум. "Это не мой референдум и не моя конституция. Это первый шаг к переменам", - заявил он журналистам. По его словам, в случае принятия новой конституции в течение года - двух лет будет отстроена вся нормативная база, будут "совершенно другая политическая мозаика, политическая карта Беларуси, сдерживающие факторы для нынешнего президента и особенно будущего".

Как пояснил председатель Палаты представителей (нижняя палата) Национального собрания Владимир Андрейченко, в случае одобрения изменений и дополнений в конституцию на протяжении года парламентарии намерены разработать закон о новом представительном органе власти - Всебелорусском народном собрании (ВНС). Парламенту предстоит переработать около 20 кодексов и порядка 60 законов, уточнил спикер нижней палаты белорусского парламента.

Тактика оппозиции

Белорусская оппозиция, большая часть которой покинула страну после президентских выборов 2020 года, изначально выступала против планов власти провести референдум по тем изменениям в конституцию, которые были предложены Конституционной комиссией. Оппоненты власти заявляли, что подготовили свой проект основного закона страны. Лукашенко, выступая в январе нынешнего года с посланием к белорусскому народу и парламенту, заявил, что оппозиционеры создали альтернативный вариант проекта конституции исключительно "для самих себя".

Ранее лидеры оппозиции, находящиеся за рубежом, призвали своих сторонников сорвать референдум, сделав недействительными бюллетени. Однако на фоне событий на Украине тема референдума в Белоруссии у активистов оппозиции ушла на другой план.

Кроме того, представители белорусских силовых структур заранее предупредили об ответственности за попытки срыва референдума. Еще до начала досрочного голосования в республике было возбуждено около десятка уголовных дел по фактам воспрепятствования волеизъявлению, угроз в адрес организаторов референдума. 21 февраля сотрудники органов внутренних дел перешли на усиленный вариант несения службы. Милиция взяла под круглосуточный контроль помещения, где будет проходить голосование. Средствами тревожной сигнализации оснащены все объекты, на которых расположены участки для голосования.

Голосование в условиях COVID-19

Белорусские власти в условиях продолжающейся пандемии нового коронавируса предусмотрели ряд санитарно-эпидемиологических мер в ходе голосования. Министерство здравоохранения разработало соответствующие рекомендации. В частности, организаторы убрали шторки с кабинок для голосования, обеспечив, как было объяснено, лучшее их проветривание. Предусмотрены влажные уборки, использование антисептиков, частое проветривание помещений. В связи с эпидемиологической ситуацией также ограничено количество наблюдателей на участке, оно не должно превышать пяти человек.

Глава Центризбиркома Игорь Карпенко также отметил, что проработан алгоритм процесса голосования граждан, которые болеют COVID-19 и лечатся на дому.

Наблюдение

Для мониторинга за референдумом аккредитованы около 200 международных наблюдателей. По данным ЦИК, 145 человек представляют Миссию наблюдателей от СНГ, среди которых 37 человек направлены Межпарламентской ассамблеей государств Содружества. 12 наблюдателей аккредитованы от центральных избирательных органов Азербайджана, Армении, России, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, 4 - от Шанхайской организации сотрудничества, 2 - от Парламентской ассамблеи ОДКБ.

Кроме того, около 20 человек представлены в качестве экспертов ряда западных стран, в том числе Австрии, Германии, Испании, Италии, Литвы, Сербии, Украины, Швеции, Эстонии. С учетом того, что в ЕС и США не признают легитимность нынешней белорусской власти, они выступают исключительно "как самостоятельные эксперты", пояснили в Минске.

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей отметил, что белорусская сторона предлагала Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ обсудить вопрос о наблюдении за референдумом. В ответ было заявлено, что представители БДИПЧ не намерены участвовать в мониторинге.

Кроме зарубежных наблюдателей, за работой территориальных и участковых комиссий будут следить более 44 тыс. национальных наблюдателей, большинство из которых представляют такие общественные объединения, как профессиональные союзы, Белорусский республиканский союз молодежи, объединение "Белая Русь", Белорусский союз женщин. Политические партии направили в комиссии по референдуму более 2 тыс. наблюдателей, от оппозиционных объединений в число наблюдателей вошли несколько человек.

Оценивая ход подготовки к референдуму, досрочное голосование, глава Миссии наблюдателей от СНГ Ильхом Нематов отметил, что они "на протяжении нескольких дней работы каких-либо нарушений не выявили". "Подготовка к референдуму в целом идет организованно и весьма активно. Наша задача - оказать содействие в проведении народного вече на высоком организационном уровне", - сказал глава миссии.

Предполагается, что предварительные оценки проведения голосования Миссия наблюдателей от СНГ представит 27 февраля на пресс-конференции.

Поправки в конституцию

Конституционная комиссия предложила внести коррективы примерно в половину статей основного закона республики. Они были поддержаны президентом страны. Суть изменений заключается в том, чтобы, сохранив президентскую форму правления, уточнить функции и полномочия главы государства, парламента и правительства. Среди них - расширение полномочий Совмина и его самостоятельности в принятии решений. В проекте изменений в конституцию отмечается, что одно и то же лицо не сможет быть президентом Белоруссии больше двух сроков. Предлагается повысить возрастной ценз для вступления в должность президента до 40 лет и установить, что кандидат в президенты должен постоянно проживать в Белоруссии не менее 20 лет непосредственно перед выборами, а не пять лет, как это предусмотрено действующей конституцией.

Предлагается также сделать Всебелорусское народное собрание (ВНС), созданное в 1996 году по инициативе президента Лукашенко, высшим представительным органом народовластия, придать ему статус конституционного органа и наделить дополнительными полномочиями. В частности, ВНС сможет сместить главу государства с должности в случае систематического или грубого нарушения конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления.

Предполагается, что в ВНС будут входить действующий и бывший президенты, представители законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти, гражданского общества, а также местные депутаты. Как следует из переходных положений проекта нового основного закона, глава государства, занимающий эту должность "на дату вступления в силу изменений конституции, может быть избран председателем Всебелорусского народного собрания".

Действующая Конституция была принята 15 марта 1994 года, в нее дважды на референдумах 1996 и 2004 годов вносились изменения и дополнения.